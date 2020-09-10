Прокуратура начала проверку после инцидентов с ожогами глаз в рязанской школе

Прокуратура начала проверку после появления информации о получении учениками рязанской школы ожогов глаз. Об этом сообщила пресс-служба надзорного органа.

Ранее появилась информация, что дети получили ожоги глаз из-за работающего обеззараживателя воздуха. Инцидент произошёл в школе №62. Пострадали 7 человек. Рециркулятор работал во время уроков. Дети пытались его выключить, однако учителя включали лампу снова. Одному из пострадавших уже выдали справку с диагнозом электроофтальмия.

Прокуратура проверит имеющуюся на данный момент информацию. В частности будет организована проверка соблюдения законодательства и дана оценка действиям лиц, ответственных за безопасность школьнников.

Проверку поручено провести прокурору Октябрьского района. По её результатам будут приняты необходимые меры.