Приставы арестовали кроссовер рязанца на Северной окружной

Рязанские судебные приставы арестовали кроссовер рязанца. Причиной этому стали долги по ЖКХ и неоплаченные штрафы ГИБДД.

В рамках рейда приставы совместно с полицейскими остановили на Северной окружной кроссовер Lifan X60. Выяснилось, что его владелец с января 2019 года не оплачивает задолженности по ЖКХ, также мужчина игнорирует штрафы ГИБДД. На должника заведено более 60 исполнительных производств на сумму 110 тысяч рублей.

В присутствии понятых судебные приставы арестовали кроссовер рязанца. Предварительно его оценили в 500 тысяч рублей. Транспортное средство оставили должнику на ответственное хранение.

В пресс-службе Управления ФССП России по Рязанской области уточняют: чтобы вернуть обратно арестованное имущество, рязанцу придётся погасить накопившуюся задолженность в полном объеме. В противном случае кроссовер должника реализуют на торгах.