Предварительное заседание по делу Ефремова перенесли на 30 июля

Предварительное заседание по делу Михаила Ефремова перенесли на 30 июля. Об этом сообщает ТАСС.

Перенос предвательного заседания связан с тем, что адвокаты обвиняемого не явились в суд. Как известно, 29 июля они оказались заняты в других делах.

Напомним, самого Ефремова в Пресненский суд доставили в маске, кепке и очках. Он вышел из квартиры, где отбывает домашний арест, в сопровождении пристава. На вопросы журналистов артист отвечать не стал.

Ефремов стал участником ДТП, в котором погиб рязанец Сергей Захаров. Его автомобиль на скорости врезался в фургон Захарова. От полученных травм рязанец скончался.