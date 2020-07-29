Предварительное заседание по делу Ефремова перенесли на 30 июля

Предварительное заседание по делу Михаила Ефремова перенесли на 30 июля. Об этом сообщает ТАСС.
Перенос предвательного заседания связан с тем, что адвокаты обвиняемого не явились в суд. Как известно, 29 июля они оказались заняты в других делах.
Напомним, самого Ефремова в Пресненский суд доставили в маске, кепке и очках. Он вышел из квартиры, где отбывает домашний арест, в сопровождении пристава. На вопросы журналистов артист отвечать не стал.
Ефремов стал участником ДТП, в котором погиб рязанец Сергей Захаров. Его автомобиль на скорости врезался в фургон Захарова. От полученных травм рязанец скончался.
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