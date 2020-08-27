Адвокат сына погибшего в ДТП с Ефремовым рязанца объяснил, почему увеличена сумма компенсации

Адвокат Сергей Аверцев рассказал, какие слова в суде произнёс Михаил Ефремов в адрес семьи погибшего рязанца Сергея Захарова и почему они с Виталием Захаровым увеличили сумму компенсации.

Аверцев отметил, что сначала в суде актёр вёл себя тихо и скромно, ничего не говорил. Однако на последующих заседаниях взбодрился и стал вставлять не только мимолётные реплики, но и произносить целые речи. Позволил себе Ефремов обратиться к семье Захарова на одном из заседаний, где присутствовал сын погибшего Виталий.

– Ефремов встал и произнёс фразу сочувствия. Мол, уважаемые потерпевшие, я сочувствую вам по поводу такой вашей защиты, – процитировал Аверцев.

При этом о словах сочувствия в адрес потерпевшей семьи речи не шло. Сергей Аверцев, представляющий интересы старшего сына Виталия Захарова, отмечает:

Можно предположить, что Ефремов действительно ничего не помнит, хотя я в этом сомневаюсь. В ДТП участвовала его машина, в этот день он был нетрезв. И даже если он искренне верит в свою невиновность, от его машины и при его попустительстве погиб человек. Слова сочувствия и извинения можно было бы найти для потерпевших.

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Аверцев добавил, что слова Михаила Ефремова сильно повлияли на Виталия Захарова. После такого комментарий актёра сын погибшего хотел попросить перерыв перед своим допросом. Однако мужчина собрался с духом и ответил на вопросы. Также адвокат добавил, что эта ситуация стала «знаковым моментом», который заставил сторону защиты увеличить исковые требования до 7,5 млн.

Адвокат добавил, что Виталию очень трудно присутствовать на суде. Тяжело мужчина выслушивал результаты медицинской экспертизы, которые установили, что сразу после аварии Сергей Захаров оставался жив. Поэтому старший сын погибшего приезжает только на те заседания, в которых необходимо его присутствие. Прокомментировал защитник и информацию о продаже билетов на заседания.

Напомним, Михаил Ефремов обвиняется в совершении ДТП со смертельным исходом. В аварии погиб рязанец Сергей Захаров.