Предприятие в Рязанской области оштрафовали на 500 тысяч

В Рязанской области оштрафовали предприятие за несоблюдение земельного законодательства. Об этом сообщает пресс-служба Управления Россельхознадзора по Рязанской и Тамбовской областям.

В ведомство поступили документы из администрации Михайловского района. Сотрудники администрации проверили земельные участки, принадлежащие ООО «ЭСТИМПЭКС». Выяснилось, что предприятие не ухаживает за землями. Они заросли травой. Кроме того, на участках начали всходить кустарники и деревья.

Управление Россельхознадзора оштрафовало организацию на 500 тысяч рублей. Кроме того, предприятию выдано представление об устранении выявленных нарушений.