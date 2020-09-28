Появились подробности аварии с участием автомобиля ДПС

Региональное Управление ГИБДД обнародовало подробности аварии с участием патрульного автомобиля. Информация о ДТП появилась утром в понедельник, 28 сентября.

По сообщению пресс-службы ведомства, авария случилась в 8.05 на перекрёстке недалеко от дома 14/9 по улице Советской Армии. Полицейский автомобиль двигался с включенными проблесковыми маячками и предупреждающим звуковым сигналом. В этот момент с автомобилем ДПС столкнулась «четырнадцатая». За рулём находился 39-летний рязанцев.

В результате ДТП никто не пострадал. Автомобили получили повреждения. По факту аварии проводится проверка.