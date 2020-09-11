После аварии с участием маршрутки №50 все водители пройдут внеплановые инструктажи

В пятницу, 11 сентября, в управлении транспорта адмнистрации Рязани состоялось внеплановое совещание. Начальник управления Андрей Михно встретился с коммерческими перевозчиками.

Встречу провели после ДТП с участием маршрутки №50. В аварии пострадали 6 пассажиров микроавтобуса. Сейчас по данному факту проводится служебное расследование.

В пресс-службе мэрии уточняют: на встрече принято решение провести внеплановые инструктажи с водительским составом. Водителям маршруток напомнят ПДД, особенности режима труда, напомнят о необходимости отдыха.

Андрей Михно поручил незамедлительно сообщать о ДТП с участием маршрутных такси в управление. Также он отметил, что за работой маршруток будет усилен контроль. Помимо этого, коммерческим переводчикам напомнили о культуре обслуживания граждан.

Работа, направленная на повышение безопасности дорожного движения и предупреждения дорожно-транспортных происшествий будет продолжена, — добавили в администрации.