В Рязани на ярмарках продавали сыр и молоко без документов

На ярмарке выходного дня в Рязани торговали молочной продукцией без документов. Небезопасные сыр и молоко обнаружили специалисты Управления Россельхознадзора по Рязанской области в ходе рейда 3 октября.

Опасную продукцию нашли на ярмарке, которая проходила на улице Крупской, на площадке около ЦНТИ. Там предприниматели торговали молоком и сыром, на которые отсутствовали сопроводительные документы. Это является грубым нарушением ветеринарного законодательства.

В отношении нарушителей составлены административные протоколы. Небезопасная продукция будет утилизирована, уточнили в пресс-службе ведомства.