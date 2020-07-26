На улице Почтовой в Рязани заметили мужчину с пистолетом

В воскресенье, 26 июля, на улице Почтовой в Рязани очевидцы заметили мужчину с пистолетом. Фотографией один из них поделился на странице губернатора Николая Любимова ВКонтакте.

На снимке видно, что мужчина с пистолетом целится в голубя. По всей видимости, всё произошло утром.

В комментариях к фото один из пользователей уточнил, что полиция в курсе этой ситуации. Однако официальной информации от правоохранителей по поводу инцидента пока что нет.