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Новости РязаниПроисшествия

На улице Почтовой в Рязани заметили мужчину с пистолетом

Екатерина Приведенцева

В воскресенье, 26 июля, на улице Почтовой в Рязани очевидцы заметили мужчину с пистолетом. Фотографией один из них поделился на странице губернатора Николая Любимова ВКонтакте.

На снимке видно, что мужчина с пистолетом целится в голубя. По всей видимости, всё произошло утром.

В комментариях к фото один из пользователей уточнил, что полиция в курсе этой ситуации. Однако официальной информации от правоохранителей по поводу инцидента пока что нет.

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