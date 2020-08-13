На пожаре в Старожиловском районе пострадал человек

12 августа в селе Чернобаево Старожиловского района случился пожар. По сообщению пресс-службы ГУ МЧС России по Рязанской области, загорелся дом.

Огонь повредил одну из жилых комнат строения. На пожаре пострадал человек. Причины происшествия и ущерб, причинённым огнём, предстоит установить экспертам.

На пожар выезжал один автомобилт и 3 человека личного состава Государственной противопожарной службы. Помогали тушить огонь 3 дружинника.