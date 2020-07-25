На Первомайском проспекте изменили режим работы светофора. Об этом сообщили подписчик паблика «Дороги Рязани».
По сообщению рязанца, появилась стрелка налево на Вокзальной со стороны Московского.
Кажется, этот тест провалился, — пишет подписчик.
Также он сообщил, что в в центре города образовалась огромная пробка. Напомним, 25 июля на Первомайском проспекте начался капитальный ремонт теплосетей. Из шести полос автомобильного потока принято решение оставить две.
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