На Первомайском проспекте изменили режим работы светофора. Об этом сообщили подписчик паблика «Дороги Рязани».

По сообщению рязанца, появилась стрелка налево на Вокзальной со стороны Московского.

Кажется, этот тест провалился, — пишет подписчик.

Также он сообщил, что в в центре города образовалась огромная пробка. Напомним, 25 июля на Первомайском проспекте начался капитальный ремонт теплосетей. Из шести полос автомобильного потока принято решение оставить две.