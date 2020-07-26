На Московском произошла массовая драка

В Рязани на Московском шоссе произошла массовая драка. По сообщению очевидцев, дрались больше 10 человек.

Об инциденте стало известно из соцсетей. Пользователь поделился видео с места события. В ролике можно увидеть, как на носилках лежит один из участников потасовки. У молодого человека разбиты руки и лицо.

В комментариях пишут, что у парня сильное сотрясение. Он находится в коме. Другого рязанца, ставшего жертвой массовой драки, пришлось прооперировать. Также сообщается, что 10 человек полезли с кулаками на двоих. Причины конфликта неизвестны, официальная информация по поводу инцидента не поступала.