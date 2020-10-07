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Новости РязаниПроисшествия

Из-за пожара в воинской части под Рязанью открыли горячую линию

7info7

В региональном ГУ МЧС России по Рязанской области организовали «горячую линию» в связи с сиутацией в Скопинском районе.

Телефон горячей линии 8 (4912) 25 72 90.

Всю оперативную информацию о происшествии можно найти здесь.

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