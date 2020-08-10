Иностранца осудили за вовлечение рязанцев в террористическую организацию

Суд вынес приговор иностранцу, проживающему в Рязанской области. Мужчина вовлёк нескольких местных жителей в террористическую деятельность, сообщает пресс-служба регионального УФСБ.

Злоумышленник «работал» в сети Интернет. Ему удалось завербовать двоих рязанцев. Противоправные действия мужчины пресекли сотрудники ФСБ.

Суд признал его виновным, злоумышленнику назначили наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года и 6 месяцев. Решение суда вступило в силу.