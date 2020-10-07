Игорь Греков прибыл на место тушения пожара в Желтухино

По поручению губернатора Рязанской области Николая Любимова на место тушения пожара в посёлке Желтухино Скопинского района прибыл вице-губернатор Игорь Греков. Об этом сообщает telegram-канал Рязанская область.

Греков провёл оперативное совещание в представителями ответственных ведомств. Определены первоочередные меры по осуществлению безопасности местного населения. В первую очередь из посёлка вывезены все дети: 130 школьников и 16 детей дошкольного возраста.

Напомним, пожар на территории воинской части начался около 13.20.

Оперативную информацию о ЧП вы можете найти по ссылке.