Глава сельского поселения в Рязанской области пойдёт под суд

В Шилове завершилось расследование уголовного дела в отношении главы администрации одного из местных сельских поселений. Чиновника обвиняют в превышении полномочий.

По версии следствия, весной прошлого года глава сельского поселения заключил договор подряда с бизнесменом. В рамках договора предпринимателю разрешили вырубать лес на сельскохозяйственных землях, принадлежавших районной администрации. В итоге деревья вырублены на территории, которая превышает 40 га. В общей сложности это более 500 кубометров берёзовой древесины. Её стоимость оценили в 560 тысяч рублей.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения. Главе администрации Шиловского района вынесено представление, согласно которому ему предстоит устранить обстоятельства, которые способствовали совершению преступления.