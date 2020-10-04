Генпрокуратура заинтересовалась гибелью школьника в рязанском аквапарке

Генеральный прокурор России Игорь Краснов поручил прокуратуре Рязанской области взять под контроль расследование гибели школьника в аквапарке. Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.

Трагедия произошла 25 сентября в аквапарке «Горки». Школьник из делегации, прибывшей в «Окскую жемчужину» из Тулы, захлебнулся водой в бассейне. По предварительным данным, мальчик был оставлен без присмотра.

Сейчас прокуратура региона проводит проверку. Надзорному органу предстоит выяснить, соблюдал ли развлекательный комплекс нормы законодательства при оказании услуг. В свою очередь прокуратура Тульской области проверяет школу, учащиеся которой отправились в поездку в Рязань.