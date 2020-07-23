«Елатомский стрелок» признан вменяемым

Антона Франчикова, который весной убил в Елатьме пятерых человек, признали вменяемым. Об этом рассказал в эфире ТКР Владимир Никешкин, главный следователь Рязанской области.

Руководитель регионального Управления СК сообщил: психиатры установили, что на момент совершения убийства мужчина был вменяемым. У него обнаружили небольшие отклонения, но они не помешают назначить «елатомскому стрелку» реальный срок.

Никешкин рассказал, что в трагическую ночь он выезжал на место преступления. Во время задержания стрелка раскаяния в его глазах он не увидел. По словам главного следователя, Франчиков действовал, как в тире или игре. Об убийстве он рассказывал с азартом.

Напомним, вечером 4 апреля Антон Франчиков расстрелял в Елатьме пятерых. Среди убитых была беременная девушка. Свой поступок мужчина назвал самообороной.