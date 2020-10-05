Дело об убийстве и изнасиловании мальчика в Рязани раскрыли спустя 20 лет

Следователи раскрыли дело 20-летней давности об убийстве и изнасиловании мальчика. Об этом сообщили в пресс-службе СК РФ.

В июне 2000 года в одном из гаражных кооперативов Октябрьского района обнаружили труп 9-летнего мальчика. Следователям удалось установить, что гибель ребёнка произошла из-за черепно-мозговой травмы. При этом на теле ребёнка имелись следы сексуального насилия.

Благодаря непрерывной работе специалистов, установлено, что к преступлению причастен 50-летний рязанец. Правоохранителям удалось добыть неопровержимые доказательства его причастности к убийству и изнасилованию ребёнка.

Выяснилось, что в 2000 году мужчина вышел из мест лишения свободы. Он был неоднократно судим, в том числе за преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетни. По поддельным документам злоумышленник перебрался из Свердловской области в Рязань.

22 июня 2000 рядом с гаражным кооперативом он встретил мальчиков. Одного из них он схватил за ухо и повёл в сторону заброшенного гаража. Второй мальчик, испугался и убежал. Родителям о случившемся ребёнок не рассказал. В гараже мужчина изнасиловал ребёнка, а затем убил.

Причастность мужчины к преступлению удалось установить только в этом году. Уголовное дело по факту убийства и изнасилования ребёнка прекращено в связи со смертью подозреваемого в 2003 году.