Рязанцу с ребёнком на улице угрожали пистолетом

В рязанской Горроще мужчине с ребёнком угрожали пистолетом. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

В полицию обратился житель города. Он рассказал, что во дворе дома на Островского его угрожал убить незнакомец. Оказалось, что мужчина гулял на улице с ребёнком. В какой-то момент на площадку пришёл рязанец с огромной собакой. Она была без поводка и намордника. Отец ребёнка сделал хозяину замечание, которое ему явно не понравилось. Владелец собаки достал пистолет.

На место выехали полицейские. Они изъяли у злоумышленника оружие. Оно оказалось ненастоящим. Возбуждено уголовное дело.