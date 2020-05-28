Бывшего фитнес-тренера подозревают в распространении марихуаны

В Рязани возбудили уголовное дело в отношении мужчины, который распространял марихуану. У него дома полицейские обнаружили 53 грамма запрещённого вещества.
По сообщению пресс-службы УМВД России по Рязанской области, на след злоумышленника наркополицйским удалось выйти через «закладчиков». Изъятые у задержанных рязанцев наркотики оказались из элитного сорта конопли.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий правоохранители установили, что сбывает наркотики 28-летний житель города. Ранее он несколько раз привлекался к уголовной ответственности по «наркотической» статье.
Задержать мужчину удалось рядом с домом. В его квартире полицейские обнаружили вакуумные пакетики с наркотиками. Их мужчина хранил в ящиках холодильника и в упаковках от таблеток.
Полицейским удалось выяснить, что мужчина работал фитнес-тренером и при этом употреблял марихуану. В определённый момент ему перестало хватать заработанных в спортзале средств, и он начал распространять запрещённые вещества.
На рязанца завели уголовное дело по ч.3 ст.228.1 УК РФ. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.
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