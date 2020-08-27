Адвокат сына Захарова прокомментировал информацию о продаже билетов на заседания суда по делу Ефремова

Руководитель правозащитной компании «Результат», представитель интересов сына погибшего в ДТП Сергея Захарова Виталия на пресс-конференции прокомментировал информацию о возможной продаже билетов на заседания по делу Михаила Ефремова. Ранее объявление о продаже билетов на заседания с участием актёра появилось на сайте Avito, однако Пресненский суд опроверг эту информацию.

Я считаю, что это шутка. Хотя теоретически можно себе представить, что кто-нибудь из СМИ решил желающему побывать на заседании выдать удостоверение и под видом журналиста пропустить этого человека в суд. Но я не думаю, что это так, – сказал Сергей Аверцев.

Адвокат отметил, что процесс по делу Ефремова всё больше становится похожим на реалити-шоу, чем на судебное разбирательство. Происходящие события, по его мнению, подогревают интерес публики к делу, но нисколько не приближают его к решению.

Всё это затягивает дело, и, конечно, эмоции вызывает не самые лучше. По крайней мере говорю это за Виталия Захарова, – добавил адвокат.

Напомним, Михаил Ефремов обвиняется в совершении ДТП со смертельным исходом. В аварии погиб рязанец Сергей Захаров.