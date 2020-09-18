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Рязань готовится к отопительному сезону

7info

Вопрос подготовки к отопительному сезону был рассмотрен на заседании комитета по жилищно-коммунальному хозяйству и развитию городской инфраструктуры Рязанской городской Думы. Об этом сообщила пресс-служба РГД. 

В настоящее время завершены работы по ремонту участков магистральных тепловых сетей по улицам Сенной, Черновицкой, Разина, Трудовой, Новоселов, Первомайскому проспекту, Ряжскому шоссе. В рамках подготовки к отопительному сезону опрессовано 2695 домов. Согласованы и подписаны паспорта готовности всех объектов социальной сферы. 

Депутат Роман Худяков попросил проанализировать состояние инженерных сетей на улице Берёзовой и при необходимости привести их в норму, чтобы не допускать разрытий отремонтированного дорожного покрытия.

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