Рязань готовится к отопительному сезону

Вопрос подготовки к отопительному сезону был рассмотрен на заседании комитета по жилищно-коммунальному хозяйству и развитию городской инфраструктуры Рязанской городской Думы. Об этом сообщила пресс-служба РГД.

В настоящее время завершены работы по ремонту участков магистральных тепловых сетей по улицам Сенной, Черновицкой, Разина, Трудовой, Новоселов, Первомайскому проспекту, Ряжскому шоссе. В рамках подготовки к отопительному сезону опрессовано 2695 домов. Согласованы и подписаны паспорта готовности всех объектов социальной сферы.

Депутат Роман Худяков попросил проанализировать состояние инженерных сетей на улице Берёзовой и при необходимости привести их в норму, чтобы не допускать разрытий отремонтированного дорожного покрытия.