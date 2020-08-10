За 6 месяцев 2020 года рязанцы пожаловались в Банк России более 600 раз

За 6 месяцев 2020 года в Банк России поступило 626 жалоб от жителей Рязанской области. Это на 26% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. 60% всех обращений касались взаимодействия с банками. Чаще всего фигурировали проблемы с потребительским и ипотечным кредитованием (177 и 86 жалоб соответственно), а также вопросы, связанные с платёжными картами и банкоматами (31 обращение). Рязанцы сообщали о трудностях с погашением кредитов, навязывании дополнительных услуг при заключении договора

72 жалобы касались реструктуризации кредитов физических или юридических лиц в связи с коронавирусом. Напомню, граждане и представители малого бизнеса, чей доход снизился более чем на 30% по сравнению с 2019 годом, могут рассчитывать на данную меру поддержки, получив отсрочку платежей. Но факт снижения дохода необходимо подтвердить, — говорит Елена Ганина, начальник юридического отдела Отделения Рязань ГУ Банка России по ЦФО -. Если при проверке документов выяснится, что заемщик не соответствует установленным критериям, отсрочка будет отменена. Должнику в этом случае придется возместить пропущенные платежи и выплатить неустойку.

Деятельности страховых компаний касалось 78 обращений, 64 из них поступили по вопросам обязательного страхования автогражданской ответственности. Это на 62,5% меньше, чем за январь-июнь 2019 года. Традиционно среди обращений по теме ОСАГО лидирует неверное применение коэффициента бонус-малус при заключении договора (48).

О деятельности кредитно-потребительских кооперативов (КПК) рязанцы писали в Банк России 13 раз (за 6 мес. 2019 года – 127), микрофинансовых организаций (МФО) – 80 раз (за 6 мес. 2019 года – 67).

С жалобой в Банк России можно обратиться через интернет-приемную на сайте cbr.ru, позвонить в контактный центр по бесплатному номеру 8-800-300-3000 или написать в Отделение Рязань по адресу: г. Рязань, ул. Соборная, д.20.