В сентябре в Рязанской области подорожал «борщевой набор»

В сентябре 2020 года в Рязанской области годовая инфляция увеличилась до 4,4% после 4,2% в августе 2020 года. Наиболее заметна тенденция в группе продовольственных товаров, сообщили в пресс-службе рязанского отделения ГУ Банка России по ЦФО.

Изменения цен рязанцы могли увидеть, приобретая продукты, входящие в так называемый борщевой набор. Так, подорожало мясо, свинина на кости. Во-первых, вырос спрос, а во-вторых, в себестоимость мяса входит импортная составляющая (добавки, витамины для кормов и т.д.), возросшая из-за ослабления рубля. Повысились темпы роста цен на помидоры, картофель и морковь: аграрии собрали урожай ниже прошлогоднего из-за неблагоприятных погодных условий. Под свёклу же в этом сезоне после избыточного предложения прошлых лет было отведено меньше посевных площадей, что также привело к росту годовых цен на этот корнеплод.

Подробный анализ факторов динамики цен на продовольственные и непродовольственные товары, а также услуги в Рязанской области можно найти на странице регионального отделения на сайте Банка России. Эта информация поможет понять, что и в какой степени влияет на изменение цен на товары и услуги.

Материал подготовлен с использованием данных Росстата