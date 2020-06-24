В рязанском Минтрансе высказались о продолжении Северного обхода

На продолжение Северного обхода в Рязани не выделили средства. Об этом сообщил на странице губернатор Николая Любимова рязанский Минтранс.
Ведомство отмечает, что продолжение Северного обхода – это необходмый для улучшения транспортной инфраструктуры города проект. И, несмотря на то, что рязанцы ждут его реализации, средства на это пока не выделены.
В минтрансе пообещали оперативно проинформировать жителей города о каких-либо изменениях по этому вопросу.
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