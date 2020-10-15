В Рязанской области продолжается уборка урожая

На полях Рязанской области продолжается уборка поздних сельскохозяйственных культур. Об этом сообщили в региональном Минсельхозе.

По состоянию на 15 октября 2020 года, картофель убран с 91% площадей, накопано 94 тыс. тонн клубней. Овощи открытого грунта – с 51% площадей, собрано 7,7 тыс. тонн капусты, моркови, столовой свёклы, кабачков и салатов. Сахарная свёкла убрана на 69%, накопано 150 тыс. тонн сладких корнеплодов. Подсолнечник убран на 69%, получено 104 тыс. тонн маслосемян. Соя убрана с 94% площадей, получено 79 тыс. тонн соевых бобов.

Кукуруза на зерно убрана с 27% площадей, получено 49 тыс. тонн зерна. Кукуруза на силос – с 87%, получено 763 тыс. тонн зелёной массы.

Вместе с кукурузой на зерно урожай зерновых культур в Рязанской области составляет сейчас порядка 2 млн. 800 тыс. тонн зерна в бункерном весе. Средняя урожайность в Рязанской области составила 42,7 центнера с гектара, это на 9 центнеров с гектара больше, чем в 2019 году. Урожай зерна 2020 года в Рязанской области уже стал рекордным за всю историю регионального земледелия, уборка кукурузы на зерно продолжается.

По прогнозам, и урожай масличных культур в этом году также может стать абсолютным рекордом.

Кроме того, аграрии успешно заложили основу урожая 2021 года: на полях региона завершён сев озимых масличных и зерновых культур: посеяно 6,9 тыс. гектаров масличных и 347 тыс. гектаров зерновых культур, что превышает прошлогоднюю площадь на 5%.

На фото: уборка подсолнечника на полях ООО «Каде-Агро» на территории Пронского района, фото Кирилла Островского.





На фото: уборка подсолнечника на полях ООО «Каде-Агро» на территории Пронского района, фото Кирилла Островского.