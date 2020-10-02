В Рязани появился кластер пищевой промышленности

В Рязани появился кластер пищевой промышленность. Церемония подписания соглашения о его создании состоялась в пятницу, 2 октября.

По словам и.о. заместителя мэра города Олега Федина, кластер будет способствовать развитию промышленных технологий и улучшению качества продуктов питания. В него вошли муниципальное предприятие «Детское питание», Хлебзавод №3, АМК «Рязанский», ООО «Авангард», Рязанский свинокомплекс и другие организация. Консультации участникам кластера будет оказывать Агентство развития производственных систем и компетенций. Предприятия могут рассчитывать на ряд мер господдержки, уточнили в пресс-службе администрации города.

Эффективное взаимодействие между предприятиями – не просто рычаг для повышения производства. Это – требование времени, которое нельзя игнорировать. Поэтому я считаю крайне важным укрепление всестороннего сотрудничества внутри региона, – добавил Олег Федин.

Добавим, что на сегодняшний день в регионе действуют 6 кластерных объединений разной направленности. В них входят почти 100 предприятий и 2 вуза.