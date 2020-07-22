В РНПК проходят практику студенты лучших технических вузов страны

РНПК организовала производственную практику для студентов инженерно-технических специальностей. На сегодняшний день практику на предприятии проходят 15 юношей и девушек. Все они – студенты лучших технических вузов России.

Из-за пандемии коронавируса практику студентам предложили пройти в нескольких форматах – очно и дистанционно. Очный формат подразумевает посещение промышленной площадки. Оба способа дают техническим специалистам возможность закрепить полученные знания на практике, изучить различные технологии, которые применяются на РНПК, познакомиться с заводскими процессами и получить ответы на вопросы, которые появляются в ходе изучения вузовских дисциплин.

Дистанционные занятия проходят в Учебном центре предприятия. В рамках занятий студенты встречают с кураторами. Специалисты завода рассказывают молодёжи о структуре завода, обсуждают с ними возможные темы дипломных работ и показывают учебные фильмы. В рамках посещения площадки предприятия молодёжь изучает регламент работы объектов и знакомится с работниками предприятия. Также студенты узнают о программе развития молодых специалистов и карьерном росте.

– Я рад, что рязанский нефтезавод пошел нам навстречу и организовал практику даже в сегодняшней непростой ситуации, связанной с коронавирусом, – рассказал студент направления подготовки «Химическая технология природных энергоносителей и углеродных материалов» Санкт-Петербургского горного университета Дмитрий Иванов. – Мы уже получили общее представление о такой специальности как оператор технологических установок. Причем благодаря нашим кураторам удалось познакомиться не только с компьютерной моделью управления сложными процессами, но и совершить несколько обходов технологических установок.

Илья Ландышев, студент 2 курса того же Санкт-Петербургского вуза, признаётся, что на заводе ему интересно всё от изучения структуры предприятия до общения с работниками. На РНПК молодой человек проходил практику больше месяца.

— Сначала нам дали теоретические основы, а потом мы на производстве находились рядом с операторами, которые показывали свою работу.Мне удалось прочувствовать производство изнутри. После прохождения практики ещё больше укрепился во мнении, что обязательно буду работать в нефтяной сфере.

Практика для студентов – один из инструментов профориентационной работы РНПК в рамках реализации корпоративной системы непрерывного образования «школа-вуз-предприятие». Ежегодно на завод приходят студенты разных курсов. В 2019 году на производственной практике побывали 95 студентов вузов России и рязанских сузов. Преддипломную практику прошли 40 студентов. Также нефтезавод организует обзорные экскурсии на промплощадку для рязанских школьников и студентов. В прошлом году проведено более 30 обзорных экскурсий.