Среда, 22 июля, 2020
21.2 C
Рязань
Что хотите найти?
Поиск по сайту

В РНПК проходят практику студенты лучших технических вузов страны

7info7

РНПК организовала производственную практику для студентов инженерно-технических специальностей. На сегодняшний день практику на предприятии проходят 15 юношей и девушек. Все они – студенты лучших технических вузов России.

Из-за пандемии коронавируса практику студентам предложили пройти в нескольких форматах – очно и дистанционно. Очный формат подразумевает посещение промышленной площадки. Оба способа дают техническим специалистам возможность закрепить полученные знания на практике, изучить различные технологии, которые применяются на РНПК, познакомиться с заводскими процессами и получить ответы на вопросы, которые появляются в ходе изучения вузовских дисциплин.

Дистанционные занятия проходят в Учебном центре предприятия. В рамках занятий студенты встречают с кураторами.  Специалисты завода рассказывают молодёжи о структуре завода, обсуждают с ними возможные темы дипломных работ и показывают учебные фильмы. В рамках посещения площадки предприятия молодёжь изучает регламент работы объектов и знакомится с работниками предприятия. Также студенты узнают о программе развития молодых специалистов и карьерном росте.

– Я рад, что рязанский нефтезавод пошел нам навстречу и организовал практику даже в сегодняшней непростой ситуации, связанной с коронавирусом, – рассказал студент направления подготовки «Химическая технология природных энергоносителей и углеродных материалов» Санкт-Петербургского горного университета Дмитрий Иванов. – Мы уже получили общее представление о такой специальности как оператор технологических установок. Причем благодаря нашим кураторам удалось познакомиться не только с компьютерной моделью управления сложными процессами, но и совершить несколько обходов технологических установок.

Илья Ландышев, студент 2 курса того же Санкт-Петербургского вуза, признаётся, что на заводе ему интересно всё от изучения структуры предприятия до общения с работниками. На РНПК молодой человек проходил практику больше месяца.

— Сначала нам дали теоретические основы, а потом мы на производстве находились рядом с операторами, которые показывали свою работу.Мне удалось прочувствовать производство изнутри. После прохождения практики ещё больше укрепился во мнении, что обязательно буду работать в нефтяной сфере.

Практика для студентов – один из инструментов профориентационной работы РНПК в рамках реализации корпоративной системы непрерывного образования «школа-вуз-предприятие». Ежегодно на завод приходят студенты разных курсов. В 2019 году на производственной практике побывали 95 студентов вузов России и рязанских сузов. Преддипломную практику прошли 40 студентов. Также нефтезавод организует обзорные экскурсии на промплощадку для рязанских школьников и студентов. В прошлом году проведено более 30 обзорных экскурсий.

Подпишитесь на РИА «7 новостей» в Яндекс.Новостях и GoogleNews. Наш канал в Telegram

Комментарии для сайта Cackle
Загрузка...

НОВОСТИ РЯЗАНИ

Сельская ипотека в Рязани глазами покупателей

Новости Рязани
Настоящим прорывом и переворотом стала сельская ипотека от Россельхозбанка. Удивительно низкая ставка 2,7% при первоначальном взносе от 10% и сроком погашения до...
Узнать больше

Выпускник из Рязанской области сдал на 100 баллов ЕГЭ по двум предметам

Новости Рязани
Выпускник 11 класса  из города Касимова Рязанской области Кирилл Узоров, уже имеет в своей «копилке ЕГЭ» высшие баллы по двум предметам. На 100 баллов ученик...
Узнать больше

В Рязанской области 23 выпускника сдали ЕГЭ по русскому языку на 100 баллов

Новости Рязани
Стали известны результаты самого массового ЕГЭ – ЕГЭ по русскому языку. Его сдавали более 4 тысяч рязанских выпускников, сообщает пресс-служба регионального Минобра.
Узнать больше

ТОП НОВОСТЬ

День города рязанцы отметят выставкой собак, танцами и мыльными пузырями

Новости Рязани
1 августа ровно в 9.25 в Рязани стартуют праздничные гуляния в честь Дня города. Торжества начнутся с награждения рязанцев юбилейными медалями.
Узнать больше

День города в Рязани может пройти в онлайн-формате

Администрация
1 августа  в  Рязани пройдут торжественные мероприятия, посвящённые   925- годовщине города.  Об этом на совещании заявил глава региона Николай Любимов. Мэр города Елена Сорокина подчеркнула,...
Узнать больше

22 июля в Рязани открывается первый гастромаркет

Новости Рязани
В среду, 22 июля, в Рязани распахнёт свои двери первый в истории города гастромаркет. Уникальный проект осуществляет...
Узнать больше

АКЦЕНТЫ

В стоматологической клинике «Альфа Стоматология» ответили на вопросы рязанцев

Акценты
Коронавирус кардинально изменил нашу жизнь и внёс коррективы в работу многих организаций. О том, как в период пандемии работает «Альфа Стоматология», рязанцам...
Узнать больше

Как собрать ребенка в лагерь

Акценты
Пандемия коронавируса постепенно отступает. Рязанская область перешла на третий этап снятия ограничений. В России начали работать детские оздоровительные лагеря. И если до...
Узнать больше

Чем опасны речные рыба и раки?

Акценты
Летом многие рыбаки-любители отправляются за свежим уловом. На продуктовых рынках или в магазинах можно купить свежую и копченую рыбу, а также раков....
Узнать больше

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2020. Телефоны: +7 (920) 639-91-05, +7 (910) 617-84-89. Общие вопросы: info@7info.ru. Реклама: sale@7info.ru. Техподдержка: adm@7info.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7

Связь с редакцией: info@7info.ru

16+