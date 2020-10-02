В расписании занятий – лекция по инфляции. Как изменились затраты студентов за год?

С нового учебного года студенты вне зависимости от специальности вспоминают базовые математические знания: вычитание и сложение. Их бюджет необходимо выстроить так, чтобы учебные будни проходили комфортно. Сотрудники рязанского отделения Банка России подсчитали, сколько в среднем приходится тратить студентам, зачисленным на бюджетные места, в Рязанской области. Экономисты пытаются объяснить сложные понятия через простые вещи. Такие необычные индексы, как данный «индекс студенческого набора», или же, к примеру, «индекс окрошки» или «индекс селедки под шубой», показывают, как изменилась стоимость какой-то части потребления, важной для граждан.

В «студенческий набор» вошли одиннадцать различных товаров и услуг. Средняя стоимость такого комплекта по итогам августа 2020 года увеличилась сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 1,6%. Заметнее всего выросли в цене услуги сотовой связи (+17,3%), а вот снимать квартиру стало дешевле (-2,9%).

Быт

Студенческое общежитие – веселое легендарное место. Но некоторые предпочитают жить в съемной квартире. В этом году на рынке арендного жилья предложение значительно превышает спрос. Строительство новых квадратных метров идет активно, а пандемия и режим самоизоляции привели к тому, что часть ранее занятых квартир в Рязани освободилась: многие уехали в родные регионы, чтобы работать в режиме «удаленки». Стоимость аренды однокомнатной квартиры на месяц снизилась в годовом выражении на 2,9% и в августе составляла в среднем порядка 9832 рублей.

Почти не изменилась цена обеда в столовой или кафе, подорожав за год всего на 0,6%: на двадцать обедов по будням нужно потратить 5216 рублей 80 копеек. Это ниже уровня и продовольственной инфляции в регионе (4,9%), и инфляции на рынке услуг (3,1%). Растет предложение при сдержанной динамике спроса, отражаясь на динамике цен.

В прочих расходах в процентном соотношении серьезнее всего увеличилась стоимость проезда на общественном транспорте. Если иногородний студент решит навестить родных, то за проезд в междугородном автобусе домой и обратно он отдаст на 4,7% больше, чем годом ранее. Комбинированный студенческий проездной для городского транспорта подорожал на 2,5%. На динамику стоимости транспортных услуг повлиял рост издержек. В частности, увеличились цены на моторное топливо вследствие восстановления спроса темпами, опережающими предложение.

Технологии

Непременный элемент современной учёбы – компьютер, причем для студентов удобнее его переносной вариант. За год стоимость ноутбука увеличилась на 3,5%. Сказались рост спроса в условиях дистанционной учебы и работы, а также ослабление рубля.

А вот USB-флешка, необходимая, к примеру, чтобы принести доклад или презентацию, в августе 2020 года подешевела в годовом выражении на 13,5%. Производители снижают цены, так как сокращается спрос: все чаще потребители пользуются дистанционными способами передачи данных, такими как облачные хранилища.

Лекции онлайн, общение в социальных сетях – виртуальная жизнь современного студента подчас активнее реальной. Поэтому без доступа в Интернет не обойтись. В среднем за эту услугу в августе 2020 года нужно было отдать 544,13 руб., что на 4% больше, чем годом ранее. В период пандемии трафик существенно вырос, но поставщики старались не менять условия оплаты, а при возможности даже увеличивали скорость и расширяли пакеты. Но теперь они пересматривают архивные тарифы — в том числе для компенсации затрат по модернизации передающей сети.

А вот при звонках по мобильному стоит контролировать продолжительность разговоров: за год абонентская плата за пакет сотовой связи подорожала на 17,3%. Операторы связи говорят о необходимости компенсации выпадающей выручки от режима самоизоляции и затрат на развитие инфраструктуры.

Отдых

Студент, который умеет рассчитать свой бюджет, вполне может также сходить в кинотеатр и на выставку в музей. Поход в кинотеатр обойдется дороже, чем год назад: стоимость билета за год выросла на 7,5%. Киносети в цену закладывают затраты на реализацию санитарных мер, а также выпадающие доходы от недогрузки зала. А вот стоимость посещения музея в регионе регулируется местными органами власти и не менялась с апреля прошлого года.

Придерживаясь здорового образа жизни, многие молодые люди не ограничиваются физкультурой в вузе, а дополнительно записываются в различные секции, бассейны и фитнес-клубы. Серьезно пересматривать бюджет по этой статье не придется: за год стоимость месяца занятий в группах общей физической подготовки подорожали на 1%. Поставщики услуг, с одной стороны, вынуждены из-за введенных ограничений сократить число посетителей, что приводит к падению выручки. С другой стороны, они не могут серьезно поднять цены, чтобы не отпугнуть клиентов, готовых к занятиям даже в условиях пандемии.

Итак, «студенческий набор» товаров и услуг в Рязанской области подорожал в августе текущего года на 1,6%, что ниже, чем годовая инфляция в регионе, которая составила 4,2%. При этом стоит помнить, что в «корзине» Росстата, по данным которого и проведен подсчет, более 500 элементов, тогда как в данном исследовании всего одиннадцать. Уровень личной инфляции у каждого из нас индивидуальный. Общежитие или аренда жилья, обед в столовой или приготовление еды самостоятельно, покупка проездного или передвижение пешком – в зависимости от слагаемых изменится сумма.