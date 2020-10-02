Пятница, 2 октября, 2020
10 C
Рязань
Что хотите найти?
Поиск по сайту
Новости РязаниЭкономика

Шумоизоляция. Всё и сразу.

7info7

Для каждого из нас дом – это место, где мы отдыхаем после тяжёлых будней, набираемся сил, проводим время с семьей. Всё это нам хочется делать в атмосфере уюта, тишины и спокойствия.

Редко встретишь человека, который доволен тем, что имеет шумных соседей или живет недалеко от трассы, где и днём, и ночью поток транспортных средств не иссякает. И в этом нет ничего удивительного, ведь шум негативно влияет на нашу нервную систему, сокращает среднюю продолжительность жизни на 10 – 15 лет, становится причиной возникновения многих опасных заболеваний.

Урбанизация приводит к повышению уровня шума в бытовой среде. Людям всё меньше удаётся послушать звуки природы или побыть в тишине. Технологии строительства меняются, но звукоизоляция во многих рязанских новостройках до сих пор по ряду причин оставляет желать лучшего. Плохая шумоизоляция бывает не только из-за использованных материалов, но и по причине низкого качества производимых работ. Наибольшее влияние на способность межквартирных и межкомнатных перегородок препятствовать прохождению звука оказывают не заделанные швы на стыках строительных конструкций, а щели в кладке (при использовании кирпича). Наличие подобных дефектов приводит к тому, что показатели RW резко снижаются. При отсутствии должного внимания вероятность их возникновения достаточно высока.

В современном строительстве срок строительства зданий ставится на первое место, часто в ущерб эксплуатационным характеристикам объектов. Сегодня многие застройщики на состояние звукоизоляции предпочитают не обращать внимание, и с этой проблемой приходится бороться будущим жильцам. VELLCOM group не согласен с такой позицией и принимает необходимые меры для решения данной проблемы.

Комплексный подход, используемый в VELLCOM DOM-ax, помогает добиться максимальных показателей шумоизоляции и избавляет владельцев квартир от необходимости делать дополнительные шаги по устранению звуковых воздействий.

Для фасадных и межквартирных стен используется кладка из керамических блоков – такая кладка, толщиной 80 мм, обладает индексом изоляции воздушного шума 38 дБ. Кладка толщиной 120 мм – помогает добиться 42 дБ. Такие стены не пропускают уличные звуки и обеспечивают хорошую шумоизоляцию внутри помещения.

Использование деревянных окон с тройным стеклопакетом позволяет сократить уличные шумы до минимума. Также важную роль играет удаленность домов от перенасыщенных дорог.

Для межквартирных перекрытий используется керамзитобеннотая стяжка. В отличие от обычного монолитного перекрытия она обладает большей плотностью. Ударный шум в этом случае полностью поглощается, чего не бывает в обычных монолитных домах.

И в кладке керамических блоков и в керамзитобенной стяжке абсолютно отсутствуют швы, что полностью исключает возможность протечки звука, как это происходит в кирпичных и панельных домах.

Все технические помещения и кабины лифтов расположены по ГОСТам и таким образом, чтобы слышимость их работы приближалась к самым низким значениям.

Для того, чтобы приобрести квартиру, отвечающую самым высоким стандартам по защите от шума, вам нужно обратиться в офис продаж по адресу: ул. 2-я Линия, дом 9 или по телефону 300—707.

С заботой о Вас, Ваш VELLCOM GROUP.

Читайте наши новости, где удобно! Подписывайтесь: ЯндексНовости, ЯндексДзен, GoogleNews, Telegram

ВАМ МОЖЕТ БЫТЬ ИНТЕРЕСНО

ВАМ МОЖЕТ БЫТЬ ИНТЕРЕСНО

Комментарии для сайта Cackle

НОВОСТИ РЯЗАНИ

В Рязани хотят изменить конечную остановку маршрутки №30

Новости Рязани
В Рязани могут изменить конечную остановку маршрутки №30. Такую идею внесли члены общественного совета при управлении транспорта, пишет сайт мэрии.
Узнать больше

Шумоизоляция. Всё и сразу.

Новости Рязани
Для каждого из нас дом – это место, где мы отдыхаем после тяжёлых будней, набираемся сил, проводим время с семьей. Всё это...
Узнать больше

В Рязани произошло серьезное ДТП

Новости Рязани
В пятницу, 2 октября, в Рязани на улице Горького, недалеко от областной типографии, столкнулись два автомобиля – «Ауди» и «Хёндай».
Узнать больше

ТОП НОВОСТЬ

Будущее уже наступило. Дом.ru открывает рязанцам границы новой интернет-реальности

Новости Рязани
В рамках масштабной модернизации сети, которую «ЭР-Телеком», кстати, начинает с Рязани, клиенты получили возможность увеличить скорость домашнего интернета. В новой линейке «Дом.ru» тарифные планы на 100, 250 и 500 Мбит/с. Но на этом компания не планирует останавливаться.
Узнать больше

В Рязани впервые разыграют «Студенческий кубок КВН»

Новости КВН
В понедельник, 5 октября, впервые в истории Официальной Рязанской лиги Международного союза КВН будет проведен «Студенческий кубок КВН». На...
Узнать больше

Что посмотреть в Рязани в выходные

Новости Рязани
Суббота, 3 октября Спортивные выходные в ЦПКиО 8.30 – бег (ЦПКиО, сбор у Зеленого театра);13.00...
Узнать больше

АКЦЕНТЫ

Под лаской новенького пледа. Чем укрыться от промозглой осени?

Акценты
В такое время особенно хочется домашнего уюта, душевного комфорта и приятного ощущения внутреннего тепла.
Узнать больше

В расписании занятий – лекция по инфляции. Как изменились затраты студентов за год?

Акценты
С нового учебного года студенты вне зависимости от специальности вспоминают базовые математические знания: вычитание и сложение. Их бюджет необходимо выстроить так, чтобы...
Узнать больше

Какие законы вступают в силу в октябре

Акценты
Новые правила для продления выплат семьям с детьми, зачисление пенсий и соцвыплат на карты «Мир», упрощение заключения договора ОСАГО, запрет на курение кальянов в кафе
Узнать больше

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2020. Телефон: +7 (920) 639-91-05. Общие вопросы: info@7info.ru. Реклама: sale@7info.ru. Техподдержка: adm@7info.ru. Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7

Связь с редакцией: info@7info.ru

16+