С ГК «Зелёный сад» рязанцы смогут снизить ставку по ипотеке в два раза

Один из клиентов ведущего регионального девелопера воспользовался новой ипотечной программой с господдержкой для семей с детьми. Банк сделал рефинансирование существующего кредита, благодаря чему ставка снизилась почти в 2 раза — с 9,6 до 5,5 процентов!

С оформлением помогли сотрудники ГК «Зелёный сад». Отдел продаж консультировал и сопровождал клиента в течение всего процесса. Как утверждают специалисты, 5,5 % — не предел, ставку могут понизить и до 4,7 % на срок от 2 до 20 лет, если заёмщик подходит под определённые критерии.

Узнать подробнее об условиях программы, возможностях рефинансирования или оформления льготной ипотеки при покупке жилья можно в отделе продаж ГК «Зелёный сад» по телефону 77-77-77.