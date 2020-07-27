Рынок ломбардов избавляется от «серых» игроков

Правила работы ломбардов скорректировал Федеральный закон №196-ФЗ. Документ призван дополнительно защитить интересы клиентов и пресечь нелегальное кредитование.

Компания сможет получить статус «ломбард» и использовать данное слово в названии только в том случае, если данные о ней внесены в соответствующий государственный реестр, который ведет Банк России. Уточнено и само определение: ломбард заявлен как юридическое лицо, которое выдает краткосрочные займы под залог движимого имущества, предназначенного для личного потребления.

Ранее такого уточнения не было, — говорит управляющий Отделения Рязань ГУ Банка России по ЦФО Сергей Кузнецов. – Нововведение запрещает займы под залог недвижимости, что дополнительно защищает граждан. А более четкий статус поможет клиентам отличить ломбарды от недобросовестных комиссионных магазинов, которые не хранят залоговые вещи, а сразу продают их.

Нововведения ограничивают максимальную сумму выдаваемого займа, она не сможет превышать сумму оценки заложенной вещи. Также повышается порог для проведения открытых торгов по продаже невыкупленного залога, с 30 до 300 тысяч рублей. До этой планки реализовать вещь ломбард может по своему усмотрению, выше – только на публичных торгах.

Документ вступит в силу в октябре, через 90 дней после опубликования (за исключением ряда положений). На 10.07.2020 года в Рязанской области зарегистрировано 18 действующих ломбардов. Среднерыночное значение полной стоимости займа (ПСК) Банк России ежеквартально публикует на своем сайте. ПСК по договору не должна превышать это значение больше чем на треть.