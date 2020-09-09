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Рязанским молокозаводам окажут помощь при введении маркировок

7info7

8 сентября в Рязани состоялось совещание по вопросам обязательной маркировки молочной продукции. Совещание провёл зампред регионального правительства Дмитрий Филиппов.

Молочную отрасль ожидают изменения в следующем году. В январе на молоко и сливки вводится официальная маркировка. К концу года это ждёт остальную продукцию. По словам Филиппова, введение маркировки повлечёт расходы для молокозаводов. Поэтому молочные предприятия сейчас особенно нуждаются в поддержке.

Два предприятия региона проходят эксперимент по маркировке продукции. Их руководители представили свой опыт участникам совещания. На его основе рязанский Минсельхоз разработает предложение по проработки механизма маркировки молочных товаров, пишет сайт регионального правительства.

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