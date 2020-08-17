Рязанские предприниматели активно берут микрозаймы

Рязанские предприниматели за первые три месяца 2020 года заняли в микрофинансовых организациях 101,6 млн рублей, из которых 51,7 млн рублей – займы индивидуальных предпринимателей (+42,3% к аналогичному показателю прошлого года), еще 49,9 млн рублей взяли в долг юридические лица (+53,3%). Средняя сумма займа для ИП составила 1,44 млн рублей, для юридических лиц – 1,99 млн рублей.

Одновременно портфель кредитования физических лиц сократился: с января по март 2020 года им выдано 3,7 млн рублей, что на 95,3% меньше, чем годом ранее. «Микрофинансовые организации постепенно перестраивали свои бизнес-модели для более эффективной работы после введения дополнительных регуляторных мер», — поясняет заместитель управляющего Отделением Рязань ГУ Банка России по ЦФО Сергей Никоноров.

Самые популярные краткосрочные займы стали менее выгодны для МФО. С 1 октября 2019 года компании обязаны рассчитывать показатель долговой нагрузки для всех заемщиков при выдаче микрозаймов свыше 10 тыс. рублей. Кроме того, с 1 января 2020 года максимальный размер выплат, которые микрофинансовые компании могут потребовать с заемщика, не может превышать сам долг более чем в 1,5 раза. Также продолжает сохраняться предельное значение полной стоимости кредита (займа) и ограничение ежедневной процентной ставки – 1% в день.

По состоянию на 01 апреля 2020 года в Государственный реестр микрофинансовых организаций входят 7 МФО, зарегистрированных в Рязанской области. Также представлены 67 филиалов МФО из других регионов.