Рязанская область в период борьбы с коронавирусом получила дополнительно свыше 4 млрд

Рязанская область получила из федерального бюджета свыше 4,2 млрд рублей в период борьбы с коронавирусной инфекцией. Такие цифры привёл председатель комитета Госдумы по бюджетам и налогам Андрей Макаров на встрече с журналистами.

По словам Макарова, региону была оказана значительная поддержка. Этому поспособствовали серьёзные меры, которые в период пандемии разрабатывало Правительство РФ.

Выделенные региону средства в размере 4 миллиарда 276 миллионов рублей направили на поддержку малого и среднего бизнеса, сохранение рабочих мест. Материальная помощь была оказана семьям с детьми.

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Пандемия коронавируса стала своеобразным катализатором проблем в сфере медицины. Однако поддержка здравоохранения важна не только в период распространения COVID-19. Андрей Макаров отметил: речь идёт о восстановлении медицины, о выходе российской системы здравоохранения на новый уровень. На улучшение первичного медицинского звена в стране в ближайшее время будет выделено порядка 500 млрд руб.