Рязанская область получила почти полмиллиарда рублей на ремонт дорог

Рязанская область получила дополнительно 481,5 млн рублей на дороги, сообщает сайт регионального правительства.
Средства направят на модернизацию дорожной инфраструктуры. Из них 60 млн предназначены для муниципалитетов.
Кроме того, в следующем году планируется капитальный ремонт 21 дороги. Их будут ремонтировать в рамках проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
3 сентября глава региона планирует встретиться Министром транспорта РФ Евгением Дитрихом. На встрече будут обсуждаться вопросы увеличения объёмов работ на местных дорогах.