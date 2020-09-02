Рязанская область получила почти полмиллиарда рублей на ремонт дорог

Рязанская область получила дополнительно 481,5 млн рублей на дороги, сообщает сайт регионального правительства.

Средства направят на модернизацию дорожной инфраструктуры. Из них 60 млн предназначены для муниципалитетов.

Кроме того, в следующем году планируется капитальный ремонт 21 дороги. Их будут ремонтировать в рамках проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Необходимо успеть эффективно потратить все средства, которые выделены и предусмотрены к выделению в дальнейшем на ремонт дорог, прежде всего, в муниципальных образованиях. Главы поселений положительно оценивают то, что на ремонт муниципальных дорог направляется сейчас больше средств, чем раньше. Это надо продолжать делать, — сказал губернатор Николай Любимов во время совещания регионального правительства.

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3 сентября глава региона планирует встретиться Министром транспорта РФ Евгением Дитрихом. На встрече будут обсуждаться вопросы увеличения объёмов работ на местных дорогах.