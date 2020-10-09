Рязанская область намерена сотрудничать с Саксонией

В четверг, 8 октября, губернатор Рязанской области Николай Любимов принял участие в онлайн-переговорах, посвящённых сотрудничеству рязанских и саксонских промышленных предприятий.

Глава региона отметил: основная задача, стоящая перед машиностроительной отраслью региона сегодня – модернизация производства и технологий.

И у рязанцев, и у саксонских партнеров есть свои разработки, идеи и мнения. Для развития сотрудничества нам есть, о чем говорить, что предлагать друг другу и обсуждать. Я благодарю наших немецких коллег за активный настрой и последовательные шаги по развитию деловых контактов, — сказал Николай Любимов.

В рамках онлайн-встречи немецкие коллеги представили рязанцам предприятия, заинтересованные в сотрудничестве с регионом, а также рассказали о промышленном потенциале Саксонии.

По итогам встречи участники переговоров создадут реестр рязанских и саксонских предприятий, в котором учтут их интересы и пожелания дальнейшего сотрудничества. Переговоры в немецкой стороной продолжатся дальше, уточняют на сайте регионального правительства.