Рязанцы получат ключи от «Метропарка»

«Северная Компания» начала передачу инвесторам квартир в жилом комплексе «Метропарк». Об этом сообщила пресс-служба застройщика.

Ведется передача ключей от квартир в первой очереди ЖК «Метропарк». Ключи от нового жилья получат более 300 семей, – говорится в сообщении пресс-службы.

Жилой комплекс «Метропарк» находится на берегу Трубеж рядом с Московским шоссе. Первый корпус жилого комплекса, 9-подъездный дом с собственной котельной, выдержан в строгом стиле. В отделке использован керамогранит, искусственный и натуральный камень. Рядом находится крупнейший рязанский спортивный объект «Академия Единоборств». Поблизости согласовано строительство крытого футбольного манежа. В шаговой доступности расположены торговые центры. Для жильцов «Метропарка» организован отдельный вход на территорию «Metro», а до ТЦ «Премьер» можно дойти пешком всего за 15 минут.

Как пояснили в пресс-службе застройщика, жители «Метропарка будут обеспечены парковочными местами на 100%, при этом въезд машин на дворовую территорию будет закрыт, а для автомобилистов организована отдельная парковка.

ЖК станет одним из немногих в Рязани, где не будет проблем с парковкой» — заявил представитель «Северной Компании. — В «Метропарке» будет использоваться финская технология сбора и вывоза мусора с помощью подземных мусорных контейнеров. Технология подтвердила свою эффективность и уже используется в ЖК «Северный» и ЖК «Паруса».

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Согласно проекту планировочного решения, на территории «Метропарка» предусмотрено строительство детского сада. Ранее детские сады уже были открыты на территории других ЖК «Северной Компании» – в комплексах «Северный» и «Юный». Земельные участки под строительство детских образовательных учреждений выделил застройщик.

Берег Трубежа у «Метропарка» был расчищен от мусора, проведено комплексное озеленение и благоустройство территории, созданы газоны и зелёные аллеи под деревьями. Смонтирована детская площадка в виде корабля, аналогичная ранее установленной в ЖК «Северный».

Набережная «Метропарка» – это вторая благоустроенная набережная, построенная за всю многовековую историю Рязани, если считать набережную у Кремля, — подчеркнули в пресс-службе «Северной Компании».

Как пояснили в пресс-службе застройщика, строительство «Метропарка» идет по графику, и новоселы второй очереди ЖК получат ключи в срок, указанный в договоре.

«Северная Компания» — рязанский застройщик входящий в ТОП-100 крупнейших застройщиков России, предлагает квартиры:

— во второй очереди ЖК «Метропарк» на Московском шоссе;

— в ЖК «Северный», в том числе в кирпичном доме с индивидуальным отоплением;

— в жилом комплексе «Дом на Полетаева» рядом с новой школой;

— во втором и третьем корпусе ЖК «Паруса»;

— в восьмом корпусе ЖК «Юный»;

— в ЖК «Академик» на Островского.

Офис «Северной Компании» расположен по адресу ул. Соборная 14/2 стр. 1. Работает в будни с 9.00 до 20.00 , в субботу и воскресенье с 10.00 до 15.30 .

Действует дополнительный офис продаж в жилом комплексе «Метропарк» на Московском шоссе. Офис работает со вторника по субботу с 09:00 до 18:00. Офис продаж в ЖК «Паруса» на Солотчинском шоссе работает с вторника по субботу с 09:00 до 18:00.

Аккаунт «Северной компании» в Instagram. Телефон 707-000.