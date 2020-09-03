Четверг, 3 сентября, 2020
20 C
Рязань
Что хотите найти?
Поиск по сайту
Новости РязаниЭкономика

Рязанцы получат ключи от «Метропарка»

7info7

«Северная Компания» начала передачу  инвесторам квартир в жилом комплексе «Метропарк». Об этом сообщила пресс-служба застройщика.

Ведется передача ключей от квартир в первой очереди ЖК «Метропарк». Ключи от нового жилья получат более 300 семей, – говорится в сообщении пресс-службы.

Жилой комплекс «Метропарк» находится на берегу Трубеж рядом с Московским шоссе. Первый корпус жилого комплекса, 9-подъездный дом с собственной котельной, выдержан в строгом стиле. В отделке использован керамогранит, искусственный и натуральный камень. Рядом находится крупнейший рязанский спортивный объект «Академия Единоборств». Поблизости согласовано строительство крытого футбольного манежа. В шаговой доступности расположены торговые центры. Для жильцов «Метропарка» организован отдельный вход на территорию «Metro», а до ТЦ «Премьер» можно дойти пешком всего за 15 минут.

Как пояснили в пресс-службе застройщика, жители «Метропарка будут обеспечены парковочными местами на 100%, при этом въезд машин на дворовую территорию будет закрыт, а для автомобилистов организована отдельная парковка.

ЖК станет одним из немногих в Рязани, где не будет проблем с парковкой» — заявил представитель «Северной Компании. — В «Метропарке» будет использоваться финская технология сбора и вывоза мусора с помощью подземных мусорных контейнеров. Технология подтвердила свою эффективность и уже используется в ЖК «Северный» и ЖК «Паруса».

Реклама

Согласно проекту планировочного решения, на территории «Метропарка» предусмотрено строительство детского сада. Ранее детские сады уже были открыты на территории других ЖК «Северной Компании» – в комплексах «Северный» и «Юный». Земельные участки под строительство детских образовательных учреждений выделил застройщик.

Берег Трубежа у «Метропарка»  был расчищен от мусора, проведено комплексное озеленение и благоустройство территории, созданы газоны и зелёные аллеи под деревьями. Смонтирована детская площадка в виде корабля, аналогичная ранее установленной в ЖК «Северный». 

Набережная «Метропарка» – это вторая благоустроенная набережная, построенная за всю многовековую историю Рязани, если считать набережную у Кремля, — подчеркнули в пресс-службе «Северной Компании».

Как пояснили в пресс-службе застройщика, строительство «Метропарка» идет по графику, и новоселы  второй очереди ЖК получат ключи в срок, указанный в договоре.

«Северная Компания» — рязанский застройщик входящий в ТОП-100 крупнейших застройщиков России, предлагает квартиры: 

 — во второй очереди ЖК «Метропарк» на Московском шоссе; 

— в ЖК «Северный», в том числе в кирпичном доме с индивидуальным отоплением;

— в жилом комплексе «Дом на Полетаева» рядом с новой школой;

— во втором и третьем корпусе ЖК «Паруса»;

— в восьмом корпусе ЖК «Юный»;

— в ЖК «Академик» на Островского.

Офис «Северной Компании» расположен по адресу ул. Соборная 14/2 стр. 1. Работает в будни  с 9.00 до 20.00 , в субботу и воскресенье с 10.00 до 15.30 .

Действует дополнительный офис продаж в жилом комплексе «Метропарк» на Московском шоссе. Офис работает со вторника по субботу с 09:00 до 18:00. Офис продаж в ЖК «Паруса» на Солотчинском шоссе работает с вторника по субботу с 09:00 до 18:00.

Аккаунт «Северной компании» в Instagram. Телефон 707-000.

Читайте наши новости, где удобно! Подписывайтесь: ЯндексНовости, ЯндексДзен, GoogleNews, Telegram
Комментарии для сайта Cackle

НОВОСТИ РЯЗАНИ

Из-за работ на воздушной линии в Рязани отключат электричество

Новости Рязани
В пятницу, 4 сентября, из-за работ на воздушной линии в Рязани будут отключать электричество. Об этом сообщила пресс-служба администрации города.
Узнать больше

С помощью нового аппарата фототерапии в Перинатальном центре Рязани помогли 22 младенцам

Новости Рязани
За полгода с помощью нового аппарата фототерапии в Перинатальном центре Рязани помогли 22 младенцам. Об этом сообщила пресс-служба Минздрава рязанской области. 
Узнать больше

Выросло число жертв коронавируса в Рязанской области

Новости Рязани
В Рязанской области умер ещё один человек, у которого был диагностирован коронавирус. Об этом в четверг, 3 сентября, сообщается на сайте coronavirus-monitor.ru 
Узнать больше

ТОП НОВОСТЬ

Михаил Ефремов сделал заявление в суде

Новости мира
– У меня заявление. Ваша честь, я признаю свою вину, – цитируют его слова СМИ.
Узнать больше

Депутат Госдумы провёл одиночный пикет в Рязани

Новости Рязани
В среду, 2 сентября, на улице Почтовой в Рязани был замечен российский политик Дмитрий Ионин. В руках у депутата Государственной Думы был...
Узнать больше

В Рязанской области ожидается до +25°С

Новости Рязани
В четверг в Рязанской области ожидается тёплый и ясный день. Прогноз погоды на 3 сентября опубликовало ГУ МЧС России по Рязанской области.
Узнать больше

АКЦЕНТЫ

Как распознать хороший мед на ярмарке и в магазине?

Акценты
Сегодня ассортимент меда своим многообразием не радует покупателей, а вызывает у них недоумение. Ведь одно дело – традиционная сортировка по медоносным растениям...
Узнать больше

Александр Шевырев: Сделан важный шаг к социальной справедливости в зарплате бюджетников

Акценты
Первый заместитель председателя Рязанской областной Думы, член президиума регионального политсовета «ЕДИНОЙ РОССИИ» рассказал о законопроекте, меняющем принцип формирования зарплат, которые работают в...
Узнать больше

4 ошибки и один лайфхак: киногерои помогут стать финансово грамотнее

Акценты
Киномир прочно проникает в мир реальный, хотя бы в виде цитат. Хлесткие фразы, придуманные сценаристами или ставшие результатом импровизации актеров, уходят в...
Узнать больше

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2020. Телефоны: +7 (920) 639-91-05, +7 (910) 617-84-89. Общие вопросы: info@7info.ru. Реклама: sale@7info.ru. Техподдержка: adm@7info.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7

Связь с редакцией: info@7info.ru

16+