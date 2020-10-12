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Рязанцы оформили в ломбардах займы более чем на 900 миллионов

7info7

За 6 месяцев 2020 года жители Рязанской области оформили в ломбардах займов на 908,5 млн рублей. Это на 1,1% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Заключено 105,2 тыс. договоров. Задолженность клиентов ломбардов по основному долгу по предоставленным займам по итогам полугодия составила 329,9 млн рублей. 

В ломбардах можно получить ссуду под залог имущества. Деньги выдают быстро, а из документов нужен только паспорт. В случае невозврата долга клиент лишается лишь залога. С 12 октября 2020 года вступили в силу изменения в закон «О ломбардах». Теперь они могут работать на три часа дольше, до 23.00. Им запрещено привлекать денежные средства физических лиц, кроме случаев, когда те являются акционерами ломбарда. По-прежнему такие организации могут выдавать деньги под залог, но размер максимального займа ограничивается, он не может превышать сумму оценки заложенной вещи.

Данные нововведения направлены на борьбу с недобросовестными игроками рынка, а также с нелегальной деятельностью, — поясняет управляющий Отделением Рязань ГУ Банка России по ЦФО Сергей Кузнецов. Например, выдача займа, превышающего, иногда значительно, оценочную стоимость залога, порой практикуется для легализации доходов и вывода средств.

Одновременно в 10 раз (с 30 до 300 тысяч рублей) повышается минимальная стоимость невыкупленной вещи, которую ломбард обязан продавать на открытых торгах. Это изменение позволит быстрее реализовывать имущество по усмотрению самого ломбарда.

По состоянию на 02.10.2020 года в Государственный реестр ломбардов входит 16 ломбардов, зарегистрированных на территории Рязанской области. Также представлены подразделения организаций из других регионов.

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