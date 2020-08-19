Рязанцев приглашают на вебинар «Бизнес по франшизе»

28 августа «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства» совместно с Российской ассоциацией франчайзинга организует вебинар «Бизнес по франшизе».
Ты узнаешь:
— основы и перспективы франчайзинга;
— инструкцию по выбору надежной франшизы;
— как живут в кризис франшизы-лидеры рынка.
Спикеры:
• Юрий Михайличенко — исполнительный директор Российской ассоциации франчайзинга;
• Юдин Олег — франчайзи Domino’s pizza Russia, основатель агентства масштабирования бизнеса Franch profi, преподаватель Novikov School;
• Владимир Рябухин — директор по Франчайзингу экспедиционной компании ГлавДоставка;
• Леонид Луговой — директор по развитию франчайзинговой сети «Суши Шоп»;
• Елена Иванова — основатель и руководитель сети детских языковых центров «Полиглотики».
Важно: регистрация доступна по ссылке до 25 августа.
Вебинар состоится в пятницу, 28 августа, в 12:00.