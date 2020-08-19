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Рязанцев приглашают на вебинар «Бизнес по франшизе»

28 августа «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства» совместно с Российской ассоциацией франчайзинга организует вебинар «Бизнес по франшизе».

Ты узнаешь:

— основы и перспективы франчайзинга;

— инструкцию по выбору надежной франшизы;

— как живут в кризис франшизы-лидеры рынка.

Спикеры:

• Юрий Михайличенко — исполнительный директор Российской ассоциации франчайзинга;

• Юдин Олег — франчайзи Domino’s pizza Russia, основатель агентства масштабирования бизнеса Franch profi, преподаватель Novikov School;

• Владимир Рябухин — директор по Франчайзингу экспедиционной компании ГлавДоставка;

• Леонид Луговой — директор по развитию франчайзинговой сети «Суши Шоп»;

• Елена Иванова — основатель и руководитель сети детских языковых центров «Полиглотики».

Важно: регистрация доступна по ссылке до 25 августа.

Вебинар состоится в пятницу, 28 августа, в 12:00.

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