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Рязанцам предлагают стать грамотными инвесторами

7info7

Как выбрать инвестиционную стратегию, исходя из своих потребностей и целей, как оценивать риски, связанные с инвестированием, что нужно знать инвестору, чтобы защитить свои права – об этом смогут узнать жители Рязанской области на онлайн-мероприятиях, которые организует Банк России. Занятия начались 19 октября и продлятся до конца года.

Старт мероприятий приурочен к Международной неделе инвесторов (WIW) — глобальной кампании по повышению финансовой грамотности, инициированной Международной организацией комиссий по ценным бумагам (IOSCO).  В этом году в мероприятии планируют принять участие около 100 стран и международных организаций.

Во время лекций можно получить представление об основных инвестиционных продуктах, познакомиться с основами безопасного инвестирования, научиться распознавать мошеннические схемы и защищать свои права. Для каждой возрастной категории (школьники, взрослое население, пенсионеры) предусмотрены отдельные занятия, учитывающие специфику и потребности аудитории.

Чтобы принять участие, необходимо выбрать соответствующий раздел на этой странице, определить желаемую дату и время и зарегистрироваться.

Кроме того, в рамках Недели инвесторов пройдут конференции, круглые столы и марафоны, а также прямой эфир первого заместителя председателя Банка России Сергея Швецова в социальных сетях регулятора.

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