Рязанцам предлагают изучить «Азбуку предпринимателя» ⠀

Хочешь начать свой бизнес или реализовать новый проект? С «Азбукой предпринимателя» это легко и просто!

Азбука предпринимателя – это курс для будущих и действующих предпринимателей от АО Корпорации «МСП», в рамках которого ты пройдёшь обучение по созданию бизнеса с нуля

За несколько недель ты узнаешь, как составлять бизнес-план, продумывать стратегию развития, продвигать свой бизнес в социальных сетях. Тебя научат технике продаж и ведению переговоров. Участникам раскроют секреты успешных публичных выступлений и презентаций проектов.

Регистрация на курс по ссылке. «Азбука предпринимателя» будет проходить с 7 по 25 сентября по адресу: г. Рязань, ул. Каширина, д.1А.