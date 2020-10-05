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Пятнадцать тысяч ржавой монеты рязанец обменял на банкноты

7info7

В сентябре в один из банков рязанец принес 7 мешков поврежденных сомнительных монет, чтобы обменять на банкноты. О том, где мужчина взял столько мелочи, часть которой была покрыта плесенью, а остальное – ржавчиной, неизвестно. Но именно в таком неприглядном состоянии они попали в руки экспертов рязанского отделения Банка России.

По закону, если денежный знак полностью утратил изображение или же от него осталась лишь часть, например, внешний диск, обменять его не удастся. В остальных случаях можно принести монеты в любую кредитную организацию для определения платежеспособности. Кассир либо сразу возместит эквивалентную сумму (наличными или зачислив на счет), либо отправит деньги на проверку в Банк России, что и произошло.

Сотрудники Банка России, имеющие сертификат на право проведения  ведомственной экспертизы денежных знаков, вручную перебрали все семь поступивших мешков, рассортировав по характеру повреждений. В течение 8 дней сотрудники мегарегулятора проводили экспертизу, в итоге было «опознано» 8402 монеты.

Чтобы очистить монету, нужно быть немного химиком, — рассказывает эксперт отдела наличного денежного обращения и кассовых операций Отделения Рязань ГУ Банка России по ЦФО Ольга Иванчикова. – Например, для удаления с медной монеты закиси меди следует использовать раствор аммиака. Если такие же монеты покрыты солями, состоящими из углекислой меди, поможет раствор лимонной кислоты. А для очистки денежных знаков, на которых появился налет углекислого свинца, можно применить раствор уксусной кислоты.

Эксперты смотрели на элементы, которые помогли бы точно определить номинал: год чеканки, монетный двор, вес и толщину монет. В результате кропотливой работы удалось очистить все поступившие денежные знаки, номиналом от 1 копейки до 10 рублей. Теперь банк, в который обратился изначально рязанец, перечислит клиенту почти 15 тысяч рублей.

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