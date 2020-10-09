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Новости РязаниЭкономика

Потребителю помогут разобраться в тонкостях финансовых продуктов

7info7

В офисах и на сайтах участников рынка появятся паспорта финансовых продуктов. Потребитель сможет изучить все тонкости, и принять решение, исходя из того, насколько ему подходит тот или иной финансовый инструмент.

Паспорт продукта (Ключевой информационный документ, или сокращенно КИД) — это стандартизированный документ, который финансовая организация должна предоставлять клиенту как при первичном обращении в финансовую организацию за получением соответствующей услуги, так и непосредственно перед подписанием договора, а также при продлении договора.

Минимум терминов, максимальная прозрачность, полное отсутствие рекламы: главная задача – помочь человеку сравнить похожие, на первый взгляд, предложения, чтобы он мог сделать выбор и избежать рисков. При этом КИД не подменяет договор, а дополняет его, разъясняя простым языком в доступном формате те ключевые моменты, на которые стоит обратить внимание потребителя.

Банк России не первый год работает над повышением уровня информирования потребителей об особенностях и рисках финансовых продуктов, — отмечает управляющий рязанским отделением Банка России Сергей Кузнецов. — Например, разработаны Базовые стандарты защиты прав потребителей, которые предусматривают подробное информирование клиентов финансовых организаций об особенностях и рисках продуктов, инструментов и услуг. Внедрение Ключевого информационного документа – следующий логичный шаг.

По десяткам финансовых продуктов, которые предлагают банки, страховые компании, микрофинансовые организации (МФО) и кредитные потребительские кооперативы (КПК), паспорта уже разработаны и будут постепенно вводиться. Например, банки в паспорте вклада будут указывать минимальную гарантированную ставку и условия получения более высокого дохода, в том числе и по так называемым гибридным продуктам. МФО, которые привлекают деньги граждан под плавающие процентные ставки, Банк России рекомендовал сообщать минимальную и максимальную ставки и период, когда они применяются, а также напоминать, что минимальная сумма инвестиций по закону составляет 1,5 млн рублей. КПК будут, в числе прочего, разъяснять, что обязательное условие инвестиций для гражданина — стать пайщиком со всеми вытекающими правами и обязательствами.

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