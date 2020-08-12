Под Рязанью появится завод по производству погрузчиков

Под Рязанью появится производственно-сервисный центр подъёмно-транспортной и автомобильной техники. Об этом стало известно на совещании по вопросам развития индустриального парка «Рязанский» в региональном правительстве.

Проект реализуют китайские инвесторы – компания ООО «JAС MOTORS». Они планируют построить в парке завод по сборке, продаже и обслуживанию грузовиков и погрузчиков. На его территории предприятия создадут производственные и складские помещения, деловые, торговые и выставочные объекты. Объём инвестиций составит 4 млрд рублей. Работы по строительству завода завершатся в 2025 году. Он даст региону более тысячи новых рабочих мест.

Мы крайне заинтересованы в проекте, поскольку намерены развивать инвестиционную деятельность в Рязанской области. В этом отношении у членов моей команды есть значительный опыт работы с инвесторами, в том числе в сфере автомобильной промышленности, – сказал губернатор Рязанской области Николай Любимов. – Поддержка будет обеспечена на всех уровнях, на всех этапах. Для нас это важно