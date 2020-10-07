Почему быть самозанятым – легко и выгодно!

В 2020 году в Рязанской области ввели налог на профессиональный доход – новый специальный налог для самозанятых граждан. Налог на профессиональный доход — это не дополнительный налог, а новый специальный налоговый режим. На него можно перейти добровольно.

Парикмахеры и косметологи, перевозчики и программисты, переводчики и фотографы, инструкторы и репетиторы — этот режим для вас!

Основные плюсы:

Декларацию представлять не нужно. Учет доходов ведется автоматически в мобильном приложении.

Не надо покупать кассовую технику. Чек можно сформировать в мобильном приложении «Мой налог».

Нет обязанности уплачивать фиксированные взносы на пенсионное и медицинское страхование.

Можно работать без регистрации в качестве ИП. Доход подтверждается справкой из приложения.

Можно получить налоговый вычет. Сумма вычета — 10 000 рублей. В 2020 году всем самозанятым предоставляется ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ «налоговый капитал»(бонус) в размере одного МРОТ -12 130 рублей.

Не надо считать налог и сдавать отчетность. Налог начисляется автоматически в приложении «Мой налог». Уплата — не позднее 25 числа следующего месяца.

Выгодные налоговые ставки. 4% — при расчетах лицами 6% — при расчетах с юридическими лицами и ИП. Других обязательных платежей нет.

Можно совмещать с трудоустройством/работой по трудовому договору. Зарплата не учитывается при расчете налога. Трудовой стаж по месту работы не прерывается.

Простая регистрация. Регистрация без визита в инспекцию: в мобильном приложении, на сайте ФНС России или через банк.

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