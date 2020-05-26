ОАО «Саста» получит субсидии из областного бюджета

Министерством промышленности и экономического развития Рязанской области в заочной форме проведено заседание рабочей группы по оценке инвестиционных проектов, претендующих на получение государственной поддержки. На нём рассмотрели инвестиционный проект предприятия ОАО «Саста», предусматривающий реконструкцию и техническое перевооружение действующего производства станочной продукции. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
Объём инвестиций по проекту составит более 280 млн. рублей, планируется создать 5 рабочих мест. Срок завершения работ по проекту – II квартал 2021 года.
Поскольку инвестиционный проект направлен на модернизацию производства, его рассмотрение осуществлялось по упрощённой процедуре.
По итогам рассмотрения принято решение признать инвестиционный проект соответствующим требованиям и условиям предоставления государственной поддержки, присвоить проекту категорию особо значимого инвестиционного проекта и предоставить государственную поддержку в форме субсидий из областного бюджета.
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