Непродовольственным магазинам грозит новая заморозка в случае второй волны COVID-19

Магазинам не дали гарантий продолжения работы в случае второй волны коронавируса. Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) получила ответ Роспотребнадзора по поводу разработанного ею регламента, позволяющего не закрывать точки с непродовольственными товарами и не вводить ограничений по площади. В Роспотребнадзоре считают, что действующий порядок, указанный в уже имеющихся методических рекомендациях службы, стоит сохранить.

Роспотребнадзор счел нужным оставить в силе уже действующие рекомендации, — сказали «Известиям» в службе.

Ранее АКИТ (объединяет в том числе крупнейших непродуктовых ритейлеров) предложила Роспотребнадзору создать стандарт работы непродовольственных магазинов на случай второй волны COVID-19. В период распространения коронавируса именно эти торговые точки столкнулись с существенным падением выручки. Новый регламент содержит правила, исполнение которых должно обеспечить рознице непрерывную работу даже в карантин. Организация направила свою инициативу в службу еще 29 июля. «Известия» ознакомились с документом.

В нем предложено ввести контроль по плотности посетителей, а не по площади торгового объекта (в предыдущий карантин дольше всего были закрыты крупные точки). Персонал магазинов готов и будет соблюдать меры предосторожности: носить маски и респираторы (если введут режим их обязательного использования), а также следить за тем, чтобы покупатели действовали аналогично. При этом розница готова вызывать в магазин сотрудников правопорядка, если будет необходимо решить возникший на этой почве конфликт.

Тем временем, замглавы Минпромторга Виктор Евтухов сказал «Известиям», что министерство поддерживает предложение торговли: массовое закрытие розницы в случае второй волны коронавируса недопустимо. В ведомстве отметили, что ведут работу с Роспотребнадзором в этом направлении.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»: Шито-закрыто: магазинам грозит новая заморозка в случае всплеска COVID-19