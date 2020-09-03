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Новости РязаниЭкономика

Названа компания, отмеченная золотым Знаком Общественного контроля «Надежный застройщик России 2020»

7info7

ГК «Капитал-строитель жилья!» по результатам гражданского контроля и по согласованию с Министерством строительного комплекса Рязанской области номинирована на награждение Золотым Знаком Общественного контроля «Надежный застройщик России 2020» за высочайшие достижения в области соблюдения законных прав и интересов участников долевого строительства.

В рамках Федерального некоммерческого проекта «Надежные новостройки России» Фонд Развития механизмов гражданского контроля (Фонд РМГК) проверил жилые комплексы ГК «Капитал». По экспертной оценке Фонда РМГК, права и интересы покупателей в проверенной компании максимально защищены в рамках действующего законодательства.

Официальный ответ региональных органов власти, осуществляющих надзор долевого строительства, на запрос Фонда подтвердил, что к Компании нет претензий со стороны контролирующих органов и жалоб со стороны покупателей.

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Напомним, дома ГК «Капитал-строитель жилья» не раз входили ТОП лучших новостроек России по версии Единый ресурса застройщиков.

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